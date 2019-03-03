К концу года российские фильмы будут показывать в 50 кинотеатрах США и Канады

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Число кинотеатров в Северной Америке, в которых на постоянной основе будут демонстрироваться фильмы российского производства, к концу года увеличится вдвое - до 50 залов. Об этом в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил Александр Беляков - директор по развитию группы компаний "Киносфера", осуществляющей кинопрокат в США и Канаде.

"В настоящее время мы работаем над тем, чтобы к концу года количество кинотеатров, участвующих в прокате российских фильмов, возросло до 50, - сказал он. - Мы планируем охватить таким образом 40-45 городов США и Канады".

По словам Белякова, 10-21 марта в североамериканский прокат выходит фильм "Тобол" режиссера Игоря Зайцева. Картина будет показана в 29 кинотеатрах 24 городов Северной Америки. "По сравнению с предыдущим фильмом, картиной "Т-34", "Тобол" будет идти в пяти новых городах. Это Тампа и Орландо (штат Флорида), Сан-Хосе и Сакраменто (штат Калифорния), а также небольшой городок Такома (штат Вашингтон), расположенный вблизи Сиэтла", - пояснил представитель кинопрокатчика.

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По словам Белякова, фильмы российского производства в настоящее время пользуются большим спросом и интересом у соотечественников, проживающих в Северной Америке. "Люди хотят на какое-то время ощутить себя так, будто они вернулись в Россию - познакомиться с новыми именами, фильмами, окунуться в атмосферу российской культуры, с удовольствием послушать родную речь. Они приводят на фильмы своих детей, целые семьи. Такой поход в кинотеатр является для них значимым событием", - добавил он.