Эрмитаж оформит российский павильон на Венецианской биеннале совместно с театром БДТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж оформит российский павильон на Венецианской биеннале совместно с Большим драматическим театром имени Г. А. Товстоногова (БДТ). Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на торжественном вечере в честь 100-летия со дня основания БДТ, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня я объявляю первый раз официально, что на Венецианской биеннале российский павильон оформляет Государственный Эрмитаж в партнерстве с БДТ <...> Так что всех приглашаем в Венецию", - сказал Пиотровский со сцены. Он отметил, что это уже не первый пример совместной работы Эрмитажа и БДТ.

58-я Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года, ее тема - "Не дай вам Бог жить в эпоху перемен". Ранее было объявлено, что национальный проект в павильоне России, комиссаром которого остается ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Семен Михайловский, будет подготовлен в партнерстве с Государственным Эрмитажем. Сообщалось также, что режиссер, народный артист России Александр Сокуров выступил автором проекта оформления павильона России на Венецианской биеннале в стиле Эрмитажа и осуществляет художественное руководство.

Ранее Михайловский сообщил, что в одном из пространств выставки будет показана инсталляция "Фламандская школа" театрального художника и сценографа Александра Шишкина-Хокусая. Произведения старых мастеров экспонироваться не будут. При этом работы современных художников будут тематически связаны с Эрмитажем.

Частью оформления российского павильона на Венецианской биеннале станут копии фрагментов фигур атлантов, которые украшают крыльцо перед входом в Новый Эрмитаж на Миллионной улице.

Планируется, что оформление павильона начнется в апреле.