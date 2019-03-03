Ветераны БДТ получили почетные знаки за заслуги перед Петербургом в честь 100-летия театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Трое ветеранов Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ) - артисты Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили и Георгий Штиль - удостоены почетного знака "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Награды вручил артистам в воскресенье врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на торжественном вечере в честь 100-летия со дня основания БДТ, передает корреспондент ТАСС.

Почетный знак с изображением Петра I и герба Санкт-Петербурга считается высшей городской наградой, которая присуждается за значительный вклад в развитие Санкт-Петербурга, многолетнюю плодотворную деятельность, направленную на его процветание.

"Театр всегда был визитной карточкой нашего города. Он всегда отражал то, чем гордится наш город - своим умом и своей душой. И какой бы великий, талантливый режиссер ни возглавлял этот театр, всегда главным в театре был дух нашего города, он всегда был и всегда останется главным режиссером нашего театра", - сказал Беглов во время вручения почетных знаков артистам.

Врио губернатора сообщил также, что указом президента РФ Владимира Путина коллективу БДТ присуждены 12 орденов и медалей, которые будут вручены в ближайшее время.

В торжественном вечере в БДТ принял участие министр культуры РФ Владимир Мединский, который зачитал приветствие председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и поздравил коллектив от себя.

"Вы видите, сколько людей из Петербурга и со всей страны собралось, чтобы поздравить вас с юбилеем. Это большой аванс, потому что вашему гениальному коллективу важно понимать, что вы стоите на плечах титанов. Будьте их достойны, несите славные традиции БДТ и дальше, а переполненный зрительный зал - главная ваша оценка", - сказал министр.

Театр традиций и будущего

Свой столетний юбилей БДТ отметил постановкой, посвященной истории создания и основным этапам жизни театра. Героями спектакля под названием "Воздухоплавание и применение его к передвижению аэростатов свободных и несвободных по желаемым направлениям" стали основатели театра Александр Блок, Максим Горький, Мария Андреева. По задумке режиссера-постановщика Виктора Крамера, объединяющим смыслом сценического действия стали идеи русского мецената, пионера воздухоплавания, графа Антона Апраксина, на средства которого в 1878 году был построен театр на Фонтанке - будущий БДТ.

Особое место в этой ретроспективе заняли 33 года (1956-1989), связанные с творческим гением народного артиста СССР Георгия Товстоногова, который сформировал одну из лучших театральных трупп страны и завоевал своими спектаклями международное признание. Сюрпризом для зрителей на праздничном представлении стали впервые показанные кадры репетиции спектакля "Три сестры" в режиссуре Товстоногова, записанные 23 января 1965 года. Поскольку звуковая дорожка к этой видеозаписи не сохранилась, комментарии к ней экспромтом дал Олег Басилашвили, участник постановки.

Как отметил во время праздничного спектакля художественный руководитель БДТ Андрей Могучий, "100 лет - это повод вспомнить прошлое, разглядеть его в деталях, это возможность посмотреть на традиции". "БДТ - это театр традиций. Не обслуживания, но служения. Традиций движения вперед", - сказал он.

"БДТ - это театр молодости. Не по возрасту, а по душе. БДТ - это театр будущего", - добавил Могучий.

О театре

Большой драматический театр был организован по инициативе писателя Максима Горького, актрисы и комиссара театров и зрелищ Марии Андреевой и первого художественного руководителя БДТ, поэта Александра Блока как "театр героической трагедии, романтической драмы и высокой комедии". Его первым спектаклем в 1919 году была трагедия Фридриха Шиллера "Дон Карлос".

С 1932 по 1992 годы Большой драматический театр носил имя Максима Горького, затем ему было присвоено имя Георгия Товстоногова.