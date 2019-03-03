Бертман считает, что в операх Россини и Верде есть элементы рэпа и поп-музыки

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Евгений Верлин/. Художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-Опера", народный артист России Дмитрий Бертман выступил в воскресенье в концертном зале "Зарядье" с открытой лекцией "И не только про оперу". По мнению маэстро, интерес молодежи к операм Джоаккино Россини и Джузеппе Верди можно объяснить тем, что в их произведениях можно услышать элементы рэп- и поп-музыки.

"Почему сегодня на оперу ходит молодежь? Возьмите Джоаккино Россини. Моментами это же рэп! А взять того же Джузеппе Верди! Не начального, а более зрелого. Это же чистая поп-музыка! Это ведь Игорь Крутой 19-го века!" - сказал Бертман.

По его словам, в мире наблюдается ренессанс оперы, которому способствует век информатизации. Кто сегодня будет читать "Даму с камелиями" Дюма, если проще сходить на "Травиату", полагает Бертман.

Он рассказал, как сам влюбился в оперу, - с малых лет мама народного артиста России Людмила Жумаева, которая и сама присутствовала на лекции, водила Диму в Большой театр, а также в Театр Станиславского и Немировича-Данченко, а еще в Московскую консерваторию - на концерты Гилельса, Рихтера, других великих музыкантов.

Из всех музыкальных искусств самое большое впечатление на маленького Диму произвела опера. "В опере почти всегда кто-то умирает, и вот когда меня не брали на спектакль, оставляя делать дома уроки, я начинал плакать: "Как же так, там без меня кто-то умрет",- сказал Бертман. И, конечно, впечатление на мальчика производили необычные, а иногда и диковинные герои опер - рыцари, принцы, короли.

Интересные встречи

По окончании ГИТИСа Бертману никто работы не предложил, и именно тогда, в 1990-м, он с товарищами и создал театр "Геликон-опера". Публика приходила сама разная. Людей, в частности, привлекало то, что ставили в "Геликоне" оперы Игоря Стравинского.

Бертман вспомнил, как он и его пятеро однокурсников - выпускников ГИТИСа, только что создавших оперную труппу "Геликон", начинали играть спектакль в Доме культуры медиков в Москве в один из зимних вечеров 1990 года. "В зале никого! Начинать или нет? И вдруг раздается стук шагов, и, о Боже! В зал входят Святослав Рихтер и Нина Дорлиак! Они просто увидели объявление на входе, написанное гуашью, и зашли. И мы играли спектакль только для них! После чего Рихтер и Дорлиак не раз приходили в "Геликон" на спектакли",- рассказал народный артист.

Он также признался, что не всегда занимался только музыкой, в начале 1990-х приходилось подрабатывать и водителем.

"Еду однажды вечером, вижу - стоит женщина на морозе, голосует. Куда, спрашиваю. В ЦДРИ [Центральный дом работников искусств], говорит. Оказывается, это была Валентина Талызина. До сих пор с ней дружим", - поделился Бертман.

По завершении лекции корреспондент ТАСС задал мэтру вопрос о том, какое место опера занимает в программах проходящего в стране Года театра. "Самое почетное, - ответил Бертман. "Ведь опера соединяет в себе все виды сценического действа - музыку, драму, танец и так далее. И вообще, опера в России сейчас на подъеме и я верю, что так будет всегда",- заключил он.