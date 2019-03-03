Петербургский театр представит на "Золотой маске" спектакль про шведского первоклассника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Спектакль "Цацики идет в школу" про шведского мальчика покажет в понедельник на фестивале "Золотая Маска" петербургский театр "Суббота". Артисты сыграют историю на сцене "Под крышей" Театра имени Моссовета, воспользовавшись скромным реквизитом из стола и туго набитого школьного портфеля.

По мнению критики, театру удалось подобрать ключ к для перевода на язык сцены одноименного бестселлера шведской писательницы Мони Нильсон-Брэнстрем. "У спектакля, как и у книги, легкий язык и легкое звучание, хотя вопросы затронуты важные: воспитание сына матерью-одиночкой, трудности адаптации ребенка к изменяющимся условиям и даже моббинг (травля)", - считает критик Мария Долматова.

Спектакль в исполнении дуэта молодых актеров полон доброй иронии, весьма динамичен по ритму, не давая зрителям расслабляться ни на минуту, и, как показывает заполняемость зала, интересен как детям, так и взрослым. "Школа вообще учит выживанию, и, как показывает спектакль "Цацики идет в школу", поставленный молодым режиссером Юлией Каландаришвили, не только русская, но и шведская", - заметила рецензент Анна Игнатенко.

Спектакль уже побывал на гастролях в Эстонии и Румынии, где получил приз фестиваля FRIST. В минувшем году он стал лауреатом фестиваля Санкт-Петербургского отделения союза театральных деятелей России "Театры Санкт-Петербурга - детям" в номинациях "Актерский дуэт" и "Лучший спектакль". Эта же работа вошла в число номинантов X Санкт- Петербургской театральной премии для молодых "Прорыв" (2019). В Москве он будет показан в фестивальной программе "Маска Плюс".