Умер народный художник РСФСР Анатолий Алексеев

ИРКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Народный художник РСФСР, член президиума Российской Академии художеств Анатолий Алексеев умер в Иркутске на 91-м году жизни. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы Иркутского регионального отделения Союза художников России.

"С прискорбием сообщаем о том, что 3 марта 2019 года на 91-м году жизни скончался Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР, член президиума Российской Академии художеств, почетный гражданин Иркутской области Алексеев Анатолий Иванович", - говорится в сообщении.

Анатолий Алексеев родился в 1929 году в Алтайском крае, окончил Иркутское художественное училище и Харьковский государственный художественный институт. Его работы находятся в музеях и галереях России и в зарубежных странах. Художник был отмечен международными и российскими наградами.

Как отметил в своем соболезновании мэр Иркутска Дмитрий Бердников, Алексеев входил в плеяду талантливых сибирских мастеров второй половины ХХ - начала XXI века. В своих работах он всесторонне отразил важные события в истории Иркутска, региона и всей страны.