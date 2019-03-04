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СМИ: звезда сериала "Игра престолов" установил новый мировой рекорд, подняв 474 кг

Приз в размере $72 тыс Хафтору Бьёрнссону вручил актер Арнольд Шварценеггер, отмечает телерадиостанция
Хафтор Бьёрнссон Andrew Kelly/AP Images for Krazy Glue
Описание
Хафтор Бьёрнссон
© Andrew Kelly/AP Images for Krazy Glue

СИДНЕЙ, 4 марта. /ТАСС/. Исландский актер и спортсмен Хафтор Бьёрнссон доказал, что по-прежнему является самым сильным человеком в мире, взяв вес в 474 кг. О новом рекорде героя сериала "Игра престолов" рассказывает австралийская телерадиокорпорация ABC.

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Хафтор Бьёрнссон, актер и спортсмен, известный поклонникам сериала "Игра престолов" как сэр Григор "Гора" Клиган, стал самым сильным человеком в мире, установив новый мировой рекорд на соревнованиях Arnold Strongman Classic, проходивших в Колумбусе, штат Огайо. Он получил приз в $72 тыс. и поздравления из рук бывшего губернатора Калифорнии и актера Арнольда Шварценеггера. "Я доволен, конечно, но… мог ведь взять вес в полтонны", — сказал Бьёрнссон.

Свой прежний мировой рекорд Хафтор Бьёрнссон установил на международном турнире World’s Strongest Man 2018. Тогда ему удалось поднять штангу весом в 472 кг. Тремя годами ранее он побил рекорд, который просуществовал несколько столетий — сделал пять шагов с грузом весом 600 кг.

Хафтор Бьёрнссон начал профессиональную спортивную карьеру в 2006 году в качестве баскетболиста. В 2008 году, после травмы колена, он покинул баскетбол и переориентировался на силовой экстрим. Трижды (в 2010, 2011 и 2012 годах) признавался самым сильным человеком Исландии. А в августе 2013 года был утвержден на роль Григора "Горы" Клигана в 4-м сезоне сериала "Игра престолов". Эта роль стала звездной для 30-летнего исландца.

В 2015 году Бьёрнссон побил тысячелетний рекорд на соревнованиях "Сильнейший викинг мира" в Норвегии — он сумел пронести 650-килограммовое 10-метровое бревно 5 шагов. Прежний рекорд был установлен в начале X века исландским викингом Ормом Сторолфссоном по прозвищу Орм Сильный, который пронес на себе корабельную мачту аналогичного веса на три шага, после чего сломал себе спину.

Теги
СШАИсландияШварценеггер, Арнольд
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