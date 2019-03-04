Выставка Фрэнсиса Бэкона и Лондонской школы откроет "британский год" в Пушкинском музее

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Выставка "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа", на которой представлены работы авторов одной из ведущих живописных школ XX века, откроет "британский год" в московском Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Об этом в понедельник сообщила журналистам на пресс-показе выставки директор музея Марина Лошак.

"Этот год мы назначаем сами себе британским. Мы сделаем две выставки, связанные с британским искусством, очень важным для нас. Начинаем год с Лондонской школы, заканчиваем Томасом Гейнсборо", - сказала Лошак.

Выставка Лондонской школы организована совместно с Британской галереей Тейт, для публики она откроется 5 марта и продлится до 19 мая. В экспозицию вошло 80 живописных и графических работ из собрания лондонской галереи. Среди авторов - Франк Ауэрбах, Фрэнсис Бэкон, Р. Б. Китай, Леон Коссоф, Люсьен Фрейд и Майкл Эндрюс, которых в основном называют представителями Лондонской школы. Также посетители смогут увидеть работы Юэна Аглоу, Дэвида Бомберга, Уильяма Колдстрима и Паулы Регу, чьи творческие установки и обстоятельства биографии позволяют также причислить их к Лондонской школе.

"Это искусство не видели в России в таком объеме, в такой широте", - подчеркнула Лошак.

По словам директора Галереи Тейт Алекса Фаркухарсона, художники школы много общались между собой. "Эти художники разделяли ценности друг друга, поэтому их можно объединить в школу. Лондон многое значит для них, хотя большинство из них были эмигрантами. В первую очередь, темой их творчества является человеческая фигура в изоляции от всего", - сказал он.

Термин "Лондонская школа" был введен в обиход художником Р. Б. Китаем в 1976 году для обозначения ряда выдающихся лондонских художников, которые в противовес абстракционизму и концептуализму развивали традицию фигуративной живописи, то есть в центре внимания на их работах была человеческая фигура.