СМИ: умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт

ТАСС, 4 марта. Вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт скончался в возрасте 49 лет, сообщила в понедельник газета The Sun со ссылкой на представителей полиции и скорой помощи.

Музыкант ушел из жизни в своем доме в графстве Эссекс на юго-востоке Англии. Причину смерти полиция не сообщает, однако на данный момент нет основания полагать, что она стала следствием преступных действий.

"Смерть не рассматривается как вызывающая подозрения, и дело будет подготовлено для передачи коронеру", - цитирует газета представителя службы скорой помощи.