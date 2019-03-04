Мэр Саранска отправил всех сотрудников администрации в театр

САРАНСК, 4 марта. /ТАСС/. Глава Саранска Петр Тултаев распорядился организовать для всех сотрудников администрации поход в театр, упрекнув их в редком посещении концертов и театральных постановок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Замечание сотрудникам мэрии Тултаев сделал на оперативном совещании в администрации.

"Я никогда не вижу вас на концертах и постановках в театрах. Так зачерствеете совсем! В Русском драматическом театре недавно шел спектакль "Мои любимые тетки", всем вам надо было его посмотреть, в сюжете и про чиновников эпизоды есть. В ближайшее время организуйте поход в театр для всех муниципальных служащих, билеты доступные, недорогие", - цитирует пресс-служба Тултаева.

Глава Саранска сообщил, что в воскресенье посетил фестиваль "Играй, гармонь!", где отметил выступление юного участника Максима Пестрякова. "Как известно, инструменты очень дорогие, не все семьи могут позволить приобрести их для своих детей. Узнайте, откуда он приехал, я готов подарить одну из своих гармоней ему", - сказал Тултаев.

Как отметили в пресс-службе администрации Саранска, в декабре мэр уже советовал подчиненным посетить художественные выставки в музеях Саранска, в частности выставку современного искусства в музее изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи и персональную выставку народного художника России уроженца Мордовии Владимира Илюхина.