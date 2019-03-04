Русский музей заменил работы Репина на время выставки в Москве сюжетами о Руси до Петра I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Государственный Русский музей разместил новую экспозицию в зале художника Ильи Репина в Михайловском дворце в Петербурге, освободившемся на время выставки его картин в Третьяковской галерее в Москве, передает корреспондент ТАСС. На временной экспозиции показаны картины на тему истории Допетровской Руси.

"В зале представлены картины художников второй половины XIX века на сюжеты истории Допетровской Руси. Ранее у посетителей музея были лишь редкие возможности увидеть эти произведения на временных выставках, например, "Избранники Клио" (2010-2011), посвященной героям русской истории от Рюрика до наших дней", - сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

В зале, где обычно размещается масштабное полотно Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения", представлены работы "Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе великого князя Василия Темного в 1433 году срывает с князя Василия Косого пояс, принадлежавший некогда Дмитрию Донскому" (1861) Павла Чистякова, "Поцелуйный обряд" (1895) Константина Маковского, "Осада Троице-Сергиевой лавры" (1891) Василия Верещагина, а также несколько картин, посвященных эпохе Ивана Грозного.

Для того, чтобы разместить новую экспозицию, в зале пришлось установить временную стену, которая маскирует гигантскую раму картины Репина о заседании Госсовета - она осталась в зале после отправки полотна в Москву, поскольку не подлежит транспортировке.

На выставку в Москву Русский музей отправил 78 работ Репина - 24 графических и 54 живописных. В этой связи были закрыты несколько залов Русского музея.

Выставки к юбилею Репина

Илья Репин (1844-1930) - русский художник эпохи демократического реализма, академик Императорской Академии художеств. Портретист, автор картин исторического и бытового жанров. Его кисти принадлежат картины "Бурлаки на Волге", "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", "Садко в подводном царстве", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" и другие известные произведения.

К 175-летию со дня рождения художника в этом году пройдут выставки и в Третьяковской галерее, и в Русском музее. Петербургская выставка откроется после завершения экспозиции в Москве осенью этого года.

Русский музей регулярно предоставляет свои произведения для выездных выставок. Помимо произведений Репина, музей на время покинула картина Василия Сурикова "Взятие снежного городка" для выставки в Красноярске, около 180 произведений искусства XV-XX веков из собрания отправились на год в испанский филиал Русского музея в Малаге. В конце февраля в Петербург вернулась после выставки в Москве коллекция из 116 произведений Архипа Куинджи.