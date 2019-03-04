Алексей Красовский пригрозил убрать имя из титров продюсерской версии "Элефанта"

"Я снимаю свою фамилию из титров, если картина выйдет в том виде, в котором ее делают сейчас, - сказал Красовский в понедельник ТАСС. - Предыдущий, режиссерский, вариант меня вполне устраивал".

Красовский отметил, что в 2017 году продюсеры, в частности, актер Алексей Гуськов, получили 40 млн рублей от Минкультуры на создание картины по сценарию Алексея Красовского. Режиссер вместе с оператором Сергеем Астаховым сняли фильм, после чего начались разногласия.

"Продюсеры получили деньги под меня как режиссера и автора, теперь решили, что это больше не авторское кино, под которое они получали миллионы, а продюсерское", - сказал Красовский. Он добавил, что "фильм хотели выпустить в этом году", однако он не уверен, что это получится сделать оперативно. "Других авторов у картины нет, видимо, в титрах либо будет прочерк вместо имени режиссера, либо какой-то псевдоним, который они по закону не имеют права поставить", - сказал режиссер.

В свою очередь Алексей Гуськов сообщил ТАСС, что "фильм "Элефант" выйдет в прокат в 2019 году". На уточняющий вопрос, кто будет заявлен в титрах в качестве режиссера картины, Гуськов не ответил. Он отметил, что не может подробно говорить об этом, поскольку находится на съемках. "Все там нормально, все хорошо", - сказал он. Сергей Сельянов, также продюсировавший картину, от комментариев отказался.

Главный герой картины - детский писатель Валентин Шубин (Алексей Гуськов). История начинается с того, что у него находят болезнь сердца. В жизни писателя появляется владелец кондитерской фабрики Венсан Амари (Фредерик Бегбедер), который обещает ему помочь с поиском нового сердца.

Среди фильмов режиссера "Коллектор" с Константином Хабенским в главной роли и "Праздник" о блокадном Ленинграде, которая так и не вышла в широкий российский прокат.