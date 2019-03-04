Фильм "София Антиполис" получил главный приз кинофестиваля "Дух огня" в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Главный приз "Золотая тайга" международного конкурса кинофестиваля "Дух огня" в Ханты-Мансийске получил французский фильм режиссера Вержиля Вернье "София Антиполис", церемония награждения и закрытия фестиваля прошла в Ханты-Мансийске в понедельник.

В международном конкурсе и конкурсе российских дебютов участвовали по восемь картин. Международное жюри возглавил филиппинский режиссер Лав Диас. Российское жюри - актер театра и кино, народный артист России Александр Лазарев. Впервые в конкурсной программе фестиваля участвовал фильм на языке ханты Зинаиды Лонгортовой "Хон Юш. Путь от Оби".

"Главный приз 17-го международного фестиваля дебютов "Дух огня", приз "Золотая тайга" присуждается фильму, который непринужденно, убедительно <...> передал состояние глобальной тревоги, которая правит миром, <…> единогласным решением судей приз присуждается фильму "София Антиполис", режиссер Вержиль Вернье, Франция", - назвал победителя ведущий церемонии.

Турецкий фильм "Туманность мертвой лошади" режиссера Тарыка Акташа получил второй приз - "Серебряную тайгу". "Бронзовой тайги" удостоились две картины - немецкий фильм "Адам и Эвелин" режиссера Андреаса Гольдштайна и аргентинский фильм "Еще раз снова" Ромине Пауле.

Приз Гильдии киноведов и кинокритиков "СЛОН" достался бразильско-португальской картине "Дождь - это пение в деревне мертвых" режиссеров Жуау Салавиза и Рене Надер Мессора. Приз имени Александра Абдулова - основателя фестиваля - "За лучшую мужскую роль в российском дебютном фильме" получил Микаэл Погосян, исполнивший главную роль в фильме Алексея Злобина "Лорик", "За лучшую женскую роль в российском дебютном фильме" - Екатерина Волкова, сыгравшая в картине "Молодое вино".

XVII Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" продлится в Ханты-Мансийске до 6 марта. Тема фестиваля в этом году - "Театр и кино, их общность и взаимоотношения". В его программе - 170 картин из 25 стран.