Мединский: творческий центр ВГИК планируют открыть в Узбекистане

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Творческий центр Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) им. С. А. Герасимова может открыться в Узбекистане, соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи с послом республики в РФ Ботиржоном Асадовым. Об этом сообщил в понедельник министр культуры РФ Владимир Мединский.

"С послом Узбекистана Б. Асадовым договорились о создании в республике творческого центра ВГИК и привлечении педагогов, которые помогут готовить кадры для развития кинопроизводства в регионе", - написал Мединский в своем микроблоге в Twitter.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, преподавательский состав творческого центра планируется формировать из числа выпускников ВГИК, граждан Узбекистана.

На рабочей встрече также присутствовали статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, директор департамента кинематографии Ольга Любимова, врио директора департамента науки и образования Святослав Голубенко. Стороны обсудили перспективы международного двустороннего сотрудничества в сфере культуры, а также увеличение количества квот на обучение во ВГИК в Москве.

ВГИК был основан в 1919 году как первая в мире Госкиношкола, которая выпускала режиссеров, операторов, актеров и художников. Обучение ведется по системе мастерских, каждый мастер сам набирает студентов на свой курс. Университет готовит специалистов для двух основных сфер - кино и телевидения.