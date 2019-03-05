Большой театр впервые поставил оперу Дворжака "Русалка"

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) впервые за всю свою 243-летнюю историю поставил знаменитую оперу Антонина Дворжака "Русалка". Премьерные показы спектакля, поставленного на Новой сцене режиссером Тимофеем Кулябиным, объявлены на 6, 7, 8 и 9 марта. Генеральная репетиция состоится во вторник, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"5 марта на Новой сцене Большого театра пройдет оркестровый прогон премьеры оперы Антонина Дворжака "Русалка", - сказала собеседница агентства, отметив, что самая известная опера выдающегося чешского композитора, сочиненная им на рубеже ХIХ и ХХ веков по мотивам народных легенд, впервые войдет в репертуар Большого театра.

Ставит "Русалку" режиссер Тимофей Кулябин.

"Сегодня в афише Большого уже есть одна его постановка - "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти, которая пользуется успехом у публики. Учитывая это обстоятельство, руководство ГАБТ предложило режиссеру новую работу", - сказала пресс-атташе, добавив, что вместе с режиссером работает его прежняя команда: сценограф Олег Головко и художник по костюмам Галя Солодовникова.

За дирижерским пультом - Айнарс Рубикис (Латвия). Главные партии репетируют ведущие солисты Большого театра: Динара Алиева, Екатерина Морозова (Русалка), Мария Лобанова, Елена Поплавская (Чужеземная Княжна), Олег Долгов, Сергей Радченко (Принц), Ирина Долженко, Елена Манистина (Ежибаба), Денис Макаров (Водяной), в этой партии также выступит приглашенный солист - известный венгерский певец Миклош Себастьян, уточнила пресс-атташе.

Об опере

По мнению критики, "Русалка" - подлинный шедевр Антонина Дворжака (1841-1904), единственная из его десяти опер, постоянно исполняемая на мировых сценах. Сюжет был предложен Дворжаку либреттистом - чешским поэтом, драматургом и режиссером Национального театра Праги Ярославом Квапила (1868-1950). Легенда, известная издревле и встречающаяся в фольклоре многих народов (на основе которой создана и "Русалочка" Андерсена), сразу увлекла композитора.

Он начал работать над партитурой в апреле и закончил ее в ноябре 1900 года. Премьера состоялась 31 марта 1901 года на сцене Национального театра в Праге и имела огромный успех.

По сюжету Русалка влюбляется в Принца и хочет стать человеком. Несмотря на предостережения Водяного, она обращается за помощью к Ежибабе, которая рассказывает ей, что, приняв человеческое обличье, Русалка должна согласиться быть немой и что, в случае если Принц предаст ее, они оба погибнут. Русалка соглашается на эти условия и принимает человеческий облик. Принц, очарованный ее красотой, предлагает ей руку и сердце.

Вскоре ему наскучивает ее немота, и он обращает внимание на Чужеземную княжну. Это предательство обрекает Русалку стать блуждающим огоньком. Ежибаба предлагает ей спасение через пролитие человеческой крови. Русалка отказывается от этого.

Затем приходит Принц и молит ее о прощении. Русалка объясняет, почему была немой, но теперь ее прикосновение будет смертельным для Принца. Он целует Русалку и умирает в ее объятиях. Русалка возвращается в озеро.

"Практически сто лет понадобилось этой опере, чтобы стать мировой знаменитостью. Ныне ее ставят на лучших сценах разных стран. Теперь "Русалка" появится и на сцене Большого театра России", - сказала пресс-атташе ГАБТ.

Версия Большого театра

Режиссер спектакля Тимофей Кулябин признался, что предложение поставить "Русалку" Дворжака показалось ему "очень заманчивым и очень своевременным".

"На Западе "Русалка" имеет длинную историю постановок и считается вполне кассовым репертуарным названием, а вот в России у нее такой истории успеха нет. Насколько я знаю, это будет первая постановка в Большом за всю его историю", - подчеркнул режиссер.

"Мое отношение к "Русалке" субъективно, но это, наверное, и хорошо, - продолжил он. - Во-первых, в этой музыке очень много красоты. Не только в смысле "красивости", но и в смысле соразмерности сюжета и музыкального материала, это очень убедительная партитура, заставляющая тебя не только наслаждаться дворжаковскими мелодиями, но и верить в чувства героев, которые поют на сцене. Сюжет же, при всей внешней фольклорности, очень романтический".

По словам Кулябина, с этой эпохой у него давние отношения. Он ставил Шиллера, Вагнера, Верди, и там везде действовали герои, одержимые романтическими, наивными мотивами в ситуации мистического, почти сказочного двоемирия.

"Русалка, вот, хочет стать человеком и обрести бессмертную душу. И вырваться из мира духов в мир людей, - пояснил режиссер. - Эти герои, как правило, радикальные идеалисты, они верят в возможность идеальной любви, не знающей преград. Этот мир романтиков-идеалистов меня очень интересует, поскольку я живу сегодня в мире противоположном".

Действительность очень прагматична, да и сам мир устроен по-другому, считает режиссер, который намерен рассказать современную историю на сказочный сюжет.

"Это, конечно, вызов - как рассказать современную историю (а я всегда ставлю спектакли о современных людях), в которой убедительно действуют вполне сказочные персонажи: Водяной, Ежибаба, лесные нимфы, Русалка и т.д. И все они должны стать в моем спектакле современными людьми. Этот вызов мне нравится", - заявил режиссер.