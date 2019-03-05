СМИ: спектакль по роману "Мастер и Маргарита" стал хитом в Вашингтоне

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. "Непревзойденный "Мастер" - такими словами откликнулась газета Washington Examiner на пьесу по роману Булгакова "Мастер и Маргарита", поставленную режиссером Элисон Эркелл Стокманн на сцене вашингтонского театра Constellation и ставшую одним из самых заметных событий в театральной жизни Вашингтона.

Почитатели творчества Булгакова обнаружат, что при адаптации романа для сцены допущено много вольностей, в частности, изменены некоторые из второстепенных персонажей, отметила газета. Не все эти изменения оказались удачными, но "всех восхитил", по оценке Washington Examiner, образ Берлиоза в исполнении актрисы Эмили Уитуорт, которая сыграла угрюмую женщину с претензиями на кокетство. Скотт Уорд Абернети предстал в роли "вкрадчивого и грозного" Воланда, а Луис Дэвис - в образе великолепного демонического кота. Маклин Флетчер сыграл "одновременно эмоционального и ужасающего" Азазелло, причем в этом образе на сцене объединены два персонажа романа - демон и женщина- вампир.

Роль Маргариты сыграла актриса Аманда Форстром и, как отмечается в рецензии, она "поистине сияет на сцене и кажется то хрупкой, то агрессивной, то подавляющей волю, то нежной". Одной из лучших, по оценке газеты, стала сцена на балу у Сатаны, где Маргарита просит прощения для Фриды, которую сыграла Анна Линч. В роли поэта Ивана Бездомного на сцене предстал Омар Круз, а Пилата сыграл Джесси Террилл.

"Постановка "Мастера и Маргариты" на сцене театра Constellation, возможно, не передает все богатство и своеобразие романа Булгакова, - написала газета. - Однако это динамичный, смешной и острый спектакль, и если реплики об искусстве и политике звучат со сцены злободневно, то это свидетельствует о том, что Булгаков верил в торжество искусства". Темы, поднимаемые в этом произведении, очень современны, поскольку, как отметило издание, там проводятся "поразительные параллели с нынешними дебатами по вопросам, касающимся искусства и политкорректности".