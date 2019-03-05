Фонд Сальвадора Дали пополнил свою коллекцию 13 фотографиями за €12 тыс.

МАДРИД, 5 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испанский фонд "Гала - Сальвадор Дали" приобрел на аукционе 13 фотографий, связанных с жизнью живописца. Об этом сообщили в организации во вторник.

Там отметили, что снимки были сделаны в 1930 годах. Они были приобретены фондом за €12 тыс. на аукционе в Мадриде. Как уточняется, фотографии находятся в хорошем состоянии. На карточках запечатлены моменты, которые Дали и его супруга Гала проводили вместе со своими друзьями, в том числе с французским писателем Рене Кревелем или поэтом Полем Элюаром.

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года. Он считается одним из самых представителей сюрреализма. За время своей творческой деятельности он создал сотни художественных произведений.

Дали был женат на уроженке Казани Елене Дьяконовой, известной как Гала. Творец познакомился со своей будущей супругой в 1929 году, когда женщина состояла в браке с французским поэтом Полем Элюаром. Несмотря на то, что Гала была на 10 лет старше Дали, они полюбили друг друга. Впоследствии она неоднократно выступала в роли его модели. Детей у пары не было. Живописец скончался 23 января 1989 в городе Фигерас.