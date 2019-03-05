Коллекцию янтаря из фондов Калининградского музея представили на выставке в Минске

МИНСК, 5 марта. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Уникальные изделия из янтаря, хранящиеся в фондах Калининградского историко-художественного музея, представлены на открывающейся во вторник в Минске выставке.

Временную экспозицию совместно с коллегами из калининградского музея организовали сотрудники государственного литературно-мемориального музея классика белорусской литературы Якуба Коласа (1882-1956 годы) в помещениях этого учреждения культуры. Выставка получила название "Легенды солнечного камня: путешествия по "Сказкам жизни" Якуба Коласа". Авторы выставочного проекта постарались соединить волшебные нити аллегорических новелл, вошедших в сборник классика белорусской литературы, с неповторимыми образами, представленными в янтаре.

"Тот факт, что настоящая красота всегда несет в себе некую волшебную загадку, которая будоражит разум и подталкивает душу заглянуть за завесу тайны, позволяет увидеть связь с прекрасными образцами всемирной аллегорично-философской литературы. Автор как бы проникает в самую глубину, где рождаются самые волшебные загадки, создаются самые чудесные сказки, которые выходят на поверхность притчами и легендами. Как выносят волны моря на берег солнечные капли янтаря", - отмечают организаторы необычной экспозиции.

Посетители выставки смогут увидеть как фабричные, так и авторские изделия из янтаря, в том числе, ювелирные украшения - браслеты, перстни, броши, кулоны, колье. В коллекции представлены сделанные из янтаря предметы быта - ножи для бумаги, шкатулки, пуговицы, мундштуки, табакерки, а также декоративные фигурки и сувениры. Кроме того, выставка "Легенды солнечного камня" насыщена информативными материалами об истории обработки природного янтаря и его яркими образцами. В Калининградском областном историко-художественном музее храниться около 140 тыс. предметов из природоведческих, археологических, исторических и художественных коллекций.

Народный поэт Белоруссии Якуб Колас писал свои "Сказки жизни" на протяжении более 30 лет - с 1921 по 1956 годы. В сборник включено более 30 аллегорических новелл, в которых аккумулирован опыт поколений, народная мудрость, уроки истории, разработанные и принятые человечеством законы этики.