DM: вокалист The Prodigy пробежал кросс с личным рекордом за 48 часов до смерти

ТАСС, 5 марта. Вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт за 48 часов до смерти принял участие в состязаниях по бегу. Музыкант пробежал 5-километровый кросс в парке города Челмсфорд (английское юго-восточное графство Эссекс) и прекрасно себя чувствовал, сообщает во вторник газета Daily Mail , которая поместила фото Флинта, бегущего в зеленых гетрах и оранжевой бандане.

По словам журналиста Роба Хэдграфта, знакомого Флинта и любителя бега, "печальные новости о кончине музыканта появились всего лишь через два дня после того, как он в отличном стиле и приподнятом настроении преодолевал трассу в Челмсфорде". Пятикилометровую дистанцию он пробежал с личным рекордом - за 21 минуту и 22 секунды.

Тело Флинта было обнаружено в понедельник утром в его доме в Эссексе на юго-востоке Англии. Музыканту было 49 лет. Позднее основатель и участник британского электронного коллектива Лиэм Хоулетт сообщил, что вокалист группы Кит Флинт покончил жизнь самоубийством.

Музыкант, по данным издания, мог находиться в глубокой депрессии после разрыва с супругой (с 2006 года) ди-джеем из Японии Маюми Кай, что заставило его выставить свой дом в сельской местности стоимостью £1,5 млн (почти $2 млн) на продажу. Отмечается, что этот факт привел к тому, что Флинт вновь начал принимать наркотики и алкоголь, от пристрастия к которым он избавился как раз благодаря Кай.

По свидетельству соседей, они нередко видели Флинта, занимавшегося спортом, - верхом на лошади или же на велосипеде, или же совершающего пробежки. Один из них - 70-летний мужчина, назвавшийся Реем, рассказал, что видел его около 10 дней назад. "Он выглядел очень хорошо и собирался отправиться в турне по Америке, - отметил сосед. - Знаю, что в прошлом перед гастрольными поездками за рубеж он также становился требовательным к себе, занимался фитнесом, поскольку во время гастролей необходимо быть в хорошей форме". "Он всегда был очень веселым", - добавил Рей.