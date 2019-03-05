Два театра в Волгограде на губернаторские гранты поставят "Чайку" и "Капитанскую дочку"

ВОЛГОГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Музыкальный и молодежный театры в Волгограде выиграли губернаторские гранты, на эти средства в музыкальном театре будет поставлен спектакль по пьесе Чехова "Чайка", в музыкальном театре - мюзикл по мотивам повести Пушкина "Капитанская дочка", сообщили во вторник ТАСС в комитете по культуре администрации Волгограда.

"Молодежному театру присужден грант губернатора Волгоградской области в номинации "Сохранение классического театрального наследия", на средства гранта, а это 1 млн рублей, театр намерен поставить спектакль по пьесе Чехова "Чайка". Музыкальный театр стал победителем в номинации "Мюзиклы, современная драматургия", на свой миллион рублей театр поставит мюзикл по мотивам повести Пушкина "Капитанская дочка",- рассказала представитель городского комитета по культуре.

Она уточнила, что губернаторский грант волгоградский молодежный театр получает уже в четвертый раз, а музыкальный театр такой грант выиграл впервые. "Постановка любого нового спектакля всегда сопровождается созданием новых декораций, в том числе очень сложных, к примеру, с движущимися элементами, а также - пошивом костюмов, приобретением или изготовлением различного реквизита. Средства грантов помогут театрам претворить все свои задумки в жизнь",- отметила собеседник агентства.

Премьера чеховской "Чайки" запланирована на 17 мая, первый показ мюзикла "Капитанская дочка" состоится в один из дней накануне 220-летия Александра Пушкина, которое отмечается 6 июня 2019 года.

2019-й год объявлен в России Годом театра. Ранее пресс-служба администрации Волгоградской области сообщала, что самым масштабным культурным событием этого года в регионе станет фестиваль театров малых городов, который пройдет в городе Камышине с 24 по 30 мая. Планируется, что участие в нем примут 16 творческих коллективов из разных уголков России, а откроет фестиваль народный артист России Евгений Миронов.