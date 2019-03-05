Около 60 тыс. человек увидели в ФРГ картину Бэнкси "Любовь в мусорном баке"

БЕРЛИН, 5 марта. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Около 60 тыс. человек менее чем за месяц посетили специальную экспозицию музея в Баден-Бадене, где выставлялась частично уничтоженная картина уличного художника Бэнкси "Любовь в мусорном баке". Об этом сообщила дирекция выставочного зала.

"На такой наплыв посетителей мы не рассчитывали, некоторые приезжали даже специально из других районов страны", - заявил представитель музея. Экспозиция работала с 5 февраля по 3 марта.

Картина изначально называлась "Девочка с воздушным шаром", она была создана в 2006 году на основе одного из граффити. В октябре 2018 года работа выставлялась на аукционе Sotheby's. После удара молотка ее наполовину разрезали спрятанные в нижней части рамы ножи. Устройство работало по принципу канцелярского шредера и управлялось дистанционно.

Сам Бэнкси позже заявил, что все было сделано умышленно и он якобы собирался уничтожить картину полностью, однако измельчитель дал сбой.

Анонимная покупательница не стала отменять сделку и приобрела частично уничтоженный лот за $1,36 млн с учетом комиссионного сбора. Официальные представители Бэнкси впоследствии дали объекту искусства новое название - "Любовь в мусорном баке".