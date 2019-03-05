Порядка 6 млрд руб. инвестируют в учрежденный Абрамовичем фонд "Кинопрайм" к 2021 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Инвестиции в Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм", учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем, за три года составят 6 млрд рублей. Фонд планирует поддерживать порядка 10-15 проектов ежегодно, сообщил во вторник исполнительный директор фонда Антон Малышев на брифинге в Москве.

"В 2019 году будет привлечен 1 млрд рублей инвестиций, в 2020 году - 2 млрд рублей, в 2021 году - 3 млрд рублей, - сказал он. - Фонд некоммерческий, он будет поддерживать только качественные проекты".

По его словам, сейчас ведется работа по формированию пула инвесторов. "Очень надеюсь, что "Кинопрайм" станет площадкой, которая объединит всех, кто хочет вложиться в российское кино", - отметил директор фонда.

Малышев пояснил, что прием заявок будет осуществляться на постоянной основе, в течение всего года. Для них предусмотрена трехступенчатая экспертиза - редакторской, аналитической и экспертной группы. Последнюю возглавит Павел Чухрай, также в нее войдут режиссеры Алексей Федорченко, Алексей Попогребский, продюсеры Александр Роднянский, Сергей Сельянов и другие.

"Будем стараться, чтобы все было взвешенно и чисто", - сказал Чухрай. В свою очередь Сельянов заявил, что группа при рассмотрении заявок намерена учитывать как художественные достоинства картин, так и бизнес-потенциал.

По словам Малышева, "количество заявок уже зашкаливает". "Пока мы прикидываем так: это 10-15 проектов в год", - сказал он, отметив, что на поддержку могут рассчитывать и создатели мультипликации.

Первый частный фонд

Согласно данным системы СПАРК, фонд "Кинопрайм" был единолично учрежден Абрамовичем 26 февраля. В качестве основного вида деятельности организации в документах указано "предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки". Исполнительным директором "Кинопрайма" стал экс-глава Фонда кино Антон Малышев.

Ранее создание фонда поддержали министр культуры РФ Владимир Мединский и советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, возглавляющий совет Фонда кино.