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СМИ: премьеру "Шерлока Холмса 3" перенесли на год

Картина о британском сыщике появится в прокате не в 2020 году, а в конце 2021-го

Премьеру картины "Шерлок Холмс 3" режиссера Гая Ричи перенесли на конец 2021 года. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление Warner Bros.

Изначально выход триквела фильма о британском сыщике планировался 25 декабря 2020 года. Причина переноса премьеры не уточняется.

Главные роли в совместном проекте Warner Bros. и Village Roadshow Pictures исполнят Роберт Дауни-младший (Шерлок Холмс) и Джуд Лоу (доктор Ватсон).

Таким образом картина по сценарию Криса Бранкато появится в кинотеатрах через 10 лет после выхода в декабре 2011 года первого сиквела  -"Шерлок Холмс: игра теней", заработавшего в мировом прокате $545,4 млн.

При этом первый фильм Гая Ричи о Шерлоке Холмсе, выпущенный 25 декабря 2009 года, заработал $524 млн.

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