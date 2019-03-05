СМИ: премьеру "Шерлока Холмса 3" перенесли на год

Премьеру картины "Шерлок Холмс 3" режиссера Гая Ричи перенесли на конец 2021 года. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление Warner Bros.

Изначально выход триквела фильма о британском сыщике планировался 25 декабря 2020 года. Причина переноса премьеры не уточняется.

Главные роли в совместном проекте Warner Bros. и Village Roadshow Pictures исполнят Роберт Дауни-младший (Шерлок Холмс) и Джуд Лоу (доктор Ватсон).

Таким образом картина по сценарию Криса Бранкато появится в кинотеатрах через 10 лет после выхода в декабре 2011 года первого сиквела -"Шерлок Холмс: игра теней", заработавшего в мировом прокате $545,4 млн.

При этом первый фильм Гая Ричи о Шерлоке Холмсе, выпущенный 25 декабря 2009 года, заработал $524 млн.