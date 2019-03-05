Chanel покажет последнюю коллекцию Карла Лагерфельда

При этом модный дом не приводит никаких подробностей о предстоящем показе

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Последняя коллекция кутюрье Карла Лагерфельда, созданная в сотрудничестве с нынешним главным дизайнером модного дома Chanel Виржини Виар, будет показана в рамках проходящей в Париже Недели моды. Об этом сообщается во вторник на сайте Chanel.

"Коллекция осень - зима 2019-2020, созданная Карлом Лагерфельдом и Виржини Виар, будет представлена 5 марта в парижском Гран-Пале", - гласит короткое сообщение. Никаких подробностей о показе модный дом не приводит. Однако, согласно публикации на странице дома мод в Instagram, первое дефиле Chanel без участия Лагерфельда пройдет в обстановке горнолыжного курорта. На опубликованном снимке видно, что в большом выставочном зале, где еще в январе был залит гигантский каток, теперь установлена практически настоящая лыжная база, с деревянными "шале" и заснеженной центральной улицей, вдоль которой расставлены трибуны. Инсталляцию обрамляет стена с панорамой альпийского пейзажа.