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Chanel покажет последнюю коллекцию Карла Лагерфельда

При этом модный дом не приводит никаких подробностей о предстоящем показе

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Последняя коллекция кутюрье Карла Лагерфельда, созданная в сотрудничестве с нынешним главным дизайнером модного дома Chanel Виржини Виар, будет показана в рамках проходящей в Париже Недели моды. Об этом сообщается во вторник на сайте Chanel.

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"Коллекция осень - зима 2019-2020, созданная Карлом Лагерфельдом и Виржини Виар, будет представлена 5 марта в парижском Гран-Пале", - гласит короткое сообщение. Никаких подробностей о показе модный дом не приводит.

Однако, согласно публикации на странице дома мод в Instagram, первое дефиле Chanel без участия Лагерфельда пройдет в обстановке горнолыжного курорта. На опубликованном снимке видно, что в большом выставочном зале, где еще в январе был залит гигантский каток, теперь установлена практически настоящая лыжная база, с деревянными "шале" и заснеженной центральной улицей, вдоль которой расставлены трибуны. Инсталляцию обрамляет стена с панорамой альпийского пейзажа.

Этот показ должен стать своеобразным прощальным жестом в адрес "Кайзера", который сам, однако, всегда выступал против церемоний в свою честь после смерти. Как напоминает обозреватель моды в газете Le Figaro Виолен Шютц, Chanel старается вкладывать определенный смысл в каждый из своих показов, которые отличаются антуражем и эффектными декорациями. На этот раз, по ее мнению, заснеженная горная деревня должна символизировать холод, оставшийся в сердцах поклонников после ухода Лагерфельда.

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