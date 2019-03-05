Нобелевские премии по литературе за 2018 и 2019 годы будут вручены в этом году

СТОКГОЛЬМ, 5 марта. /ТАСС/. Имена лауреатов Нобелевской премии в области литературы за 2018 и 2019 годах будут объявлены в октябре этого года. Об этом в интервью газете Dagens Nyheter во вторник рассказал постоянный секретарь Шведской академии Андерс Ульссон.

Вручение премий состоится, согласно традиции, 10 декабря, в день памяти основателя премии Альфреда Нобеля. "В этом году будут две Нобелевские премии, как мы и надеялись", - сказал он.

Это заявление он сделал после встречи с правлением Нобелевского фонда. "Встреча прошла хорошо. У нас в любом случае будет Нобелевская премия, - добавил Ульссон. - Я не хочу сейчас вдаваться в подробности. Главное, что мы пришли к соглашению".

Ранее Нобелевский фонд заявил, что премия будет присуждена, "когда Шведская академия вернет себе доверие после скандала". При этом подчеркивалось, что Шведская академия - не единственное учреждение, которое может определять имя нового лауреата, а фонд получил предложения об "альтернативных институтах", которые могли бы взять на себя эту миссию.

В середине апреля прошлого года Шведская академия получила данные расследования, проведенного по ее заказу после обвинений от 18 женщин в домогательствах к ним известного деятеля культуры - Жан-Клода Арно, мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Как также выявило расследование, некоторые из академиков нарушали строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения, в чем также обвиняли Арно. После появления данных расследования несколько литераторов, постоянный секретарь Сара Даниус и Катарина Фростенсон заявили об уходе.

В мае 2018 года академия решила перенести присуждение премии 2018 года на 2019-й. Она признала, что репутация Нобелевской премии в области литературы пострадала в результате скандалов. В ноябре прошлого года академия совместно с Нобелевским фондом приняла решение о создании нового Нобелевского комитета по литературе, который начал работать с 1 февраля этого года.