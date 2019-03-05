Прокатчики лент "Королевский корги" и "Гурвинек. Волшебная игра" не договорились о показе

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Прокатчики бельгийской анимационной картины "Королевский корги" и российского мультфильма "Гурвинек. Волшебная игра" не договорились по поводу одновременного выхода в прокат в марте. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Прокатчики картин "Гурвинек. Волшебная игра" и "Королевский корги" не договорились по поводу одновременного выхода указанных фильмов 7 марта, - сказали в пресс-службе. - Так как договоренности не были достигнуты, Минкультуры России проинформировало компанию "Вольга" о возможных ближайших датах начала показа ленты "Королевский корги".

В Минкультуры отметили, что "ведомство действует исключительно в рамках закона". В постановлении правительства от 27 февраля 2016 года отмечается, что "если на одну дату заявлено два фильма схожей тематики (жанра), один из которых ранее уже получил прокатное удостоверение (за шесть и более месяцев до премьеры), Минкультуры указывает прокатчику, который подал документы позднее, на необходимость выбора другой даты".

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сказал ТАСС, что крупнейшие российские частные кинотеатры откажутся от показа российского мультфильма "Гурвинок. Волшебная игра", прокат которого назначен на 7 марта, если Минкультуры РФ не выдаст на эти же даты прокатное удостоверение бельгийской анимационной картине "Королевский корги". Ее выход изначально планировался именно 7 марта.

О мультфильмах

"Королевский корги" прокатывает в России кинокомпания "Вольга". Мультфильм "Гурвинек" был создан студией имени Горького совместно с чешскими и бельгийскими кинокомпаниями при поддержке Минкультуры и Фонда кино.

Это уже не первая попытка переноса релиза проектов компании "Вольга". В январе 2018 года Минкультуры за день до премьеры перенесло релиз картины "Приключения Паддингтона 2" по причине того, что она совпала "с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм". Тогда министр культуры РФ Владимир Мединский сообщал, что ведомство будет выдавать прокатные удостоверения с фиксированной датой релиза, однако в случае совпадения дня выхода в прокат российского "фильма-события" и зарубежного блокбастера Минкультуры готово изменить дату релиза западных лент.

Кроме того, ведомство в 2018 году уведомило "Вольгу" о переносе проката американского мультфильма "Распрекрасный принц", поскольку он совпадал с релизом мультфильма российского производства "Садко".