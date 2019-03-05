СМИ: Уилл Смит сыграет отца Серены и Винус Уильямс

Уилл Смит сыграет отца теннисисток Серены и Винус Уильямс в фильме "Король Ричард". Об этом пишет Variety.

По данным издания, картина по сценарию Зака Бейлина расскажет историю Ричарда Уильямса, который начал тренировать своих дочерей сам, когда им было четыре года, несмотря на отсутствие опыта в теннисе.

Variety также отмечает, что Смит - один из продюсеров картины. Сейчас актер занят на съемках фильма "Плохие парни 3".

Винус Уильямс - олимпийская чемпионка в одиночном (2000) и парном (2000, 2008, 2012) разрядах. Многократная победительница турниров Большого шлема. Ее младшая сестра Серена так же является олимпийской чемпионкой в одиночном и парном разрядах (2000, 2008, 2012 - дважды), победительница 36 турниров Большого шлема в одиночном, парном и смешанном парном разрядах (1998-2015).