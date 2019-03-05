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Вышел трейлер последнего сезона "Игры престолов"

Премьера запланирована на 14 апреля
' GameofThrones/YouTube'

На официальном YouTube-канале "Игры престолов" появился первый полноценный трейлер заключительного сезона сериала. Ранее телеканал HBO показывал только тизеры с кадрами из новых серий. 

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"Я знаю смерть, у нее много лиц. И мне не терпится увидеть это", - говорит в начале трейлера Арья Старк. В ролике также показали Сансу Старк, Серсею Ланнистер, Дейнерис Таргариен, Джона Сноу и многих других персонажей. 

Премьера запланирована на 14 апреля. Восьмой сезон будет состоять из шести серий. 

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. 

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