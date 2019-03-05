Более 1,2 млрд рублей выделят на строительство нового корпуса музея в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Правительство России выделит свыше 1,29 млрд рублей из федерального бюджета на завершение строительства нового корпуса Музея Мирового океана в Калининграде - "Планета океан". Соответствующее постановление опубликовано во вторник на портале правовой информации.

"Осуществить в 2019 году бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в объект капитального строительства "Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Музей Мирового океана" - строительство (реконструкция) второй, третьей очереди главного корпуса музея города Калининград <...> Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций за счет федерального бюджета - 2019 год - составляет 1,296 млрд рублей", - говорится в документе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе музея, сумма, выделяемая на 2019 год, пойдет "на завершение строительства корпуса "Планета океан". Согласно постановлению правительства РФ, срок ввода объекта в эксплуатацию 2019 год.

"Планета океан" - будущий главный корпус музея, он станет одной из архитектурных доминант в центральной части города. Сооружение представляет собой шар высотой свыше 40 метров, его внешний вид позволит увидеть, как планета выглядит из космоса. К настоящему времени завершены работы по строительству каркаса здания. Началось его остекление, в котором используется 1,2 тыс. стекол с оригинальными рисунками, сообщили в пресс-службе.

Пропускная способность комплекса после его открытия должна достичь 800 тыс. человек в год. К основному девятиэтажному остекленному зданию-шару примкнут два трехэтажных корпуса. В одном из них разместится музейный образовательный центр "Океания", в другом - экспозиции и аквариумы.

Все внутренние этажи комплекса будут разделены на тематические лаборатории, которые рассказывают о том, как устроена Земля, как зарождается жизнь в океане, как формируются облака и циклоны, что происходит в атмосфере планеты. Будет работать также лаборатория космоса с кинопланитарием. Аквариумы "Планеты океан" представят экосистемы, характерные для разных уголков Мирового океана. Самый крупный аквариум высотой 8 м пройдет через несколько этажей главного корпуса, в нем посетители смогут увидеть хищных обитателей морей.

Первый морской музей страны

Музей Мирового океана в Калининграде - первый в России комплексный морской музей, рассказывающий о природе океана и истории исследования его человеком.

Он предлагает экскурсии на знаменитые музейные суда - НИС "Витязь", с борта которого была измерена максимальная глубина Мирового океана, "Космонавт Виктор Пацаев" - корабль, входивший в состав флота Службы космических исследований АН СССР, на настоящую, сохранившую свою аутентичность подводную лодку Б-413, уникальный плавучий маяк "Ирбенский" и средний рыболовецкий траулер СРТ-129.

Филиал музея включает старейший ледокол страны - "Красин", который пришвартован в Санкт-Петербурге.