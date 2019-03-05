Концерт группы Каспаряна и Вдовина откроет кинофестиваль имени Тарковского "Зеркало"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Концерт проекта композитора Игоря Вдовина и музыканта Юрия Каспаряна "Симфоническое кино" состоится в городе Юрьевец Ивановской области на открытии XIII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который пройдет с 14 по 21 июня 2019 года. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный продюсер фестиваля Константин Шавловский.

"Мы перенесли открытие в город Юрьевец, где взрослел и рос Андрей Тарковский, там есть его музей, это небольшой приволжский городок. По предложению Сергея Бодрова [президента фестиваля] фестиваль откроет уникальный проект Игоря Вдовина и Юрия Каспаряна под названием "Симфоническое кино". Игорь Вдовин переписал музыку группы "Кино" под симфонический оркестр, он и будет на площади, солировать на гитаре будет Юрий Каспарян. Мы надеемся, что это будет здорово", - отметил он.

Также в Юрьевце на главной площади состоится показ фильма "Брат" Алексея Балабанова, который продемонстрируют к 60-летию со дня рождения режиссера. Помимо Юрьевца фестиваль пройдет в Иванове, и других городах Ивановской области.

По словам Бодрова, правильно показывать кино такой аудитории, которая "живет сложно", но любит кино и хочет встречаться с актерами и режиссерами, смотреть что-то интересное. "Фестиваль будет более демократичным. Раньше фильмы показывались в разных местах отдыха, а теперь их будут показывать в городе", - добавил он.

В состав жюри основной программы конкурса вошли американский режиссер Алекс Роквэлл, который сотрудничал с режиссером Квентином Тарантино, киномонтажер Джо Бини, работавший с режиссером Вернером Херцогом, и белорусский режиссер Дарья Жук, автор фильма "Хрусталь".

На фестивале запланирован ряд мероприятий в честь 40-летия фильма "Сталкер" Тарковского. "Нашим почетным гостем будет Рашит Сафиуллин, художник-постановщик фильма "Сталкер". Он будет рассказывать о своей работе с Тарковским. Мы представим его небольшую выставку в Иваново и вручим приз за вклад в творчество Тарковского", - рассказал Шавловский.

Киносмотр учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Андрея Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, автор фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия" и "Жертвоприношение".