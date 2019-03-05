Суд в Краснодаре заблокировал доступ к четырем клипам Хаски в 2018 году

КРАСНОДАР, 5 марта. /ТАСС/. Советский районный суд в Краснодаре в декабре 2018 года вынес решение о запрете к распространению на территории РФ четырех клипов рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) "Иуда", "Поэма о Родине", "Пуля-дура" и "Пироман 17", говорится в материалах на сайте суда, опубликованных в декабре. Адвокаты Хаски заявили, что были не проинформированы об этом.

В Telegram-канале "Правозащита Открытки" адвокаты Хаски, который был арестован в 2018 году в Краснодаре, заявили, что были не проинформированы о блокировке трех клипов рэпера. Сообщается, что они знали о блокировке клипа "Иуда" по решению суда в Краснодаре, а о блокировке клипов "Поэма о Родине", "Пуля-дура" и "Пироман 17" им стало известно на рассмотрении иска Хаски к Роскомнадзору (РКН) и МВД. Ранее о том, что суд в Краснодаре рассматривал вопрос о блокировке клипов Хаски, нигде не сообщалось.

"Административное исковое заявление прокурора Карасунского административного округа города Краснодара в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к Управлению Роскомнадзора по Южному Федеральному округу о признании информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации - удовлетворить. Запретить распространение в Российской Федерации информации, размещенной на интернет-страницах <...> Данное решение является основанием для включения указанных интернет-страниц в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено",- говорится в материалах суда по решению, вынесенному 12 декабря 2018 года.

Судом установлено, что клипы побуждали детей к совершению самоубийства, употреблению наркотиков и алкоголя, занятию проституцией, совершению насильственных действий и другое.

История вопроса

Рэпер был задержан 21 ноября 2018 года в Краснодаре, ему не удалось провести концерт в клубе, он собирался выступить прямо на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. Владелица обратилась с заявлением об умышленной порче имущества в правоохранительные органы.

22 ноября суд назначил Кузнецову 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков, но 26 ноября адвокатам удалось добиться отмены решения суда, в тот же день Кузнецов был освобожден из спецприемника в Усть-Лабинске. Хозяйке автомобиля возместил ущерб известный кубанский ресторатор, полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Хаски.