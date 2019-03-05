Мирей Матье даст концерт в Государственном Кремлевском дворце

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Французская певица Мирей Матье вернется в Москву, чтобы в среду дать концерт на сцене Государственного Кремлевского дворца (ГКД). Вечер станет подарком российской публике к Международному женскому дню, отметили в пресс-службе ГКД.

"Прекрасный подарок на 8 марта - романтический вечер в Париже. Свою историю любви Мирей Матье расскажет как раз в преддверии Международного женского дня, представив своему зрителю любимые песни и погрузив в атмосферу вечернего города влюбленных", - говорится в анонсе концерта.

Представив осенью 2018 года новый, 44-й по счету альбом "Мои классики" (Mes Classiques), певица в интервью ТАСС призналась, что в дальнейшем может записать пластинку с песнями на русском языке, которых в ее репертуаре уже немало.

Матье впервые посетила Россию в 1967 году, с тех пор, по словам французской певицы, началась "большая история любви" с российской публикой. В 2010 году артистка была удостоена ордена Дружбы. В декабре 2016 года французской певице в Париже был вручен почетный диплом Посла русского языка в мире, которым ее наградил Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина.

Кроме сольных концертов в российской столице Матье регулярно выступает на фестивале "Спасская башня". Во время прошлогоднего визита артистке было присвоено звание почетного профессора в сфере культуры Государственного академического университета гуманитарных наук.

Для соотечественников и иностранных почитателей Мирей Матье олицетворяет Францию. В 1978 году комитет мэров французских городов даже попросил певицу стать моделью для скульптурного изображения Марианны - символа Французской республики времен Великой французской революции. На протяжении своей музыкальной карьеры певица записала более 1200 песен, а ее диски разошлись по миру тиражом почти в 200 млн экземпляров.