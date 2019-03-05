Михаил Жванецкий отметит 85-летие с семьей и друзьями

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Писатель-сатирик, народный артист РФ Михаил Жванецкий, которому в среду исполняется 85 лет, будет отмечать юбилей в Москве с близкими и друзьями. Об этом он сообщил ТАСС.

"Знаете, в последнее время у меня было столько выступлений, что в день рождения хочется просто отдохнуть - посидеть с друзьями, спокойно поговорить", - сказал Жванецкий.

Он добавил, что пока не составлял график предстоящих концертов. Также сатирик добавил, что остался доволен своим выступлением в Концертном зале имени Чайковского в Москве - 3 марта он давал юбилейный концерт, который прошел с аншлагом.

Во время своего выступления в зале Чайковского Жванецкий не обошел стороной тему возраста. По его словам, 85 лет - тот "возраст, когда больше счастья, но меньше удач". Он добавил, что "подошел к черте, на этой черте всем интересно, как оно там?" И ответил, что "хорошо", поскольку "этот возраст укладывается в формулировку - "наслаждение старостью".

Мнения о Жванецком

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сказал ТАСС, что, по его мнению, множество людей помнит Михаила Жванецкого еще со времен его выступлений в Одессе.

"Его появление в театре Райкина изменило во многом этот театр, - считает Швыдкой. - Многие помнят Витю Ильченко с Романом Карцевым, которые начали читать его тексты".

Спецпредставитель президента отметил, что выступления Михаила Михайловича "вызывают чувство необычайной радости, потому что с его текстами прошла жизнь, проходит жизнь, и видно, как он не теряет связи со временем". Швыдкой добавил, что всегда относился к Жванецкому как к настоящему писателю.

Актриса Клара Новикова через ТАСС пожелала Михаилу Жванецкому "долгих творческих лет, а нам - удовольствия от этих его долгих и творческих лет". Обращаясь к сатирику, Новикова сказала, что он должен быть "только здоровым, радостным, с этим сумасшедшим глазом, с этой загадочностью внутри, в этой голове".

Ефим Шифрин сообщил ТАСС, что сегодня обязательно позвонит Михаилу Михайловичу, скажет хорошие слова. При этом он добавил, что сам давно не исполняет произведения Жванецкого, потому что "тот очень щепетилен в отношении своих прав".

Из биографии сатирика

Михаил Жванецкий появился на свет в Одессе, там он закончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В свое время круто изменив трудовую биографию, Михаил Михайлович взялся за перо и стал писать монологи и миниатюры. Познакомился с Аркадием Райкиным, тот взял его в свой театр.

Жванецкий давно стал писателем, которого народ цитирует как классика. Единицей юмора называют "один Жван", а жанр, в котором выступает сатирик, именуют "Жванецким".

По его произведениям, которые он также исполнял на телевидении, созданы многочисленные спектакли, изданы его книги. В частности, он автор сборников "Моя Одесса", "Год за два" и других, а "Собрание сочинений", первоначально выпущенное в 4-х томах, пополнилось дополнительным пятым томом.

28 февраля президент РФ Владимир Путин наградил Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Сатирик отмечен "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".