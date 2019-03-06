Сергей Бодров - старший назвал неудачной идею снять фильм "Брат-3"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Режиссер Сергей Бодров, отец актера Сергея Бодрова - младшего (1971-2002), сыгравшего главную роль в фильмах Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2", считает, что съемки фильма-продолжения "Брат-3" - неудачная идея. Такое мнение он выразил ТАСС после пресс-конференции о XIII Международном кинофестивале имени Андрея Тарковского "Зеркало".

"Я слышал о съемках фильма ["Брат-3"], мне кажется, эта идея неудачная. У меня вопрос: а кто это сможет сыграть сейчас?", - отметил он.

Режиссер также добавил, что не планирует сотрудничать с авторами нового фильма или давать какие-то консультации.

Ранее сообщалось, что съемками фильма "Брат-3" занимается шоумен Стас Барецкий, планируется, что главную роль в проекте исполнит экс-боец ММА Вячеслав Дацик.

Сергей Бодров - российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, отец актера и кинорежиссера Сергея Бодрова - младшего. Номинант на премию "Золотой глобус" и двукратный номинант на премию "Оскар" за фильмы "Кавказский пленник" и "Монгол". Также является сосценаристом фильма "Восток-Запад", который тоже номинировался на "Оскар". Сергей Бодров - младший погиб во время схода ледника Колка на съемках кинокартины "Связной".