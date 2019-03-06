Произведение грузинского композитора Гии Канчели представят в Санкт-Петербурге

ТБИЛИСИ, 6 марта. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Одно из последних произведений грузинского композитора Гии Канчели "Письма к друзьям" будет представлено 10 марта в Санкт-Петербурге, на сцене академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщили организаторы концерта.

"Зрителей ждет мировая премьера сочинения Гии Канчели "Письма к друзьям" в версии для кларнета и симфонического оркестра. Она была создана Гией Канчели специально для знаменитого кларнетиста Юлиана Милкиса, который и в этот вечер выступит солистом", - сообщили организаторы.

Канчели сказал журналистам, что "каждое из писем посвящено личности, без общения с которой мое творчество было бы иным". "И эти 25 тем связаны с музыкой, написанной для театральных постановок и кинофильмов, внутри цикла "Письма" объединены в четыре группы: "Музыканты", "Кинематограф", "Театр Руставели", "Близкие друзья", в числе их адресатов видные деятели культуры - Георгий Данелия, Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Резо Габриадзе, Джансуг Кахидзе".

Как сообщают учредители, произведение Канчели "Письма к друзьям" зрители услышат в версии для кларнета и симфонического оркестра под управлением дирижера и композитора Николоза Рачвели. "Два года назад именно Рачвели поставил премьеру этого произведения в Тбилиси. В первом отделении вечера-концерта гости услышат известную грузинскую певицу Нино Катамадзе, в ее исполнении прозвучат джазовые импровизации", - отмечают организаторы.

Мировая премьера "Писем к друзьям" Канчели состоялась в мае 2017 года в Тбилиси на международном музыкальном фестивале Alla Kontrapunkt, посвященном творчеству Канчели и Дмитрия Шостаковича.

Гия Александрович Канчели родился 10 августа 1935 года в Тбилиси, здесь провел основную часть своей жизни, работая в разных театральных и киноколлективах. Он является победителем многих всесоюзных и международных конкурсов и фестивалей, народным артистом Грузии и СССР, лауреатом Государственной премии, автором многочисленных произведений симфонической и камерной музыки. С 1991 года жил в Германии, а с 1995 года проживает в Бельгии, часто приезжает в Тбилиси. В 2007 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин Тбилиси". Его творчество хорошо известно в России. Канчели является академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника". 10 августа 2015 года ему исполнилось 80 лет, в честь юбилея маэстро прошли концерты в Грузии, Бельгии, на Украине, Азербайджане, Германии и в других странах.