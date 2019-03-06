Русский ПЕН-центр объявил лонг-лист премии имени Фазиля Искандера

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Оргкомитет международной литературной премии имени Фазиля Искандера объявил в среду лонг-лист соискателей награды. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Русском ПЕН-центре, который является учредителем премии.

"Русский ПЕН-центр объявил длинный список премии, в него вошли известные прозаики, поэты и кинодраматурги - Сергей Белорусец, Сергей Бирюков, Ирина Евса, Виталий Кальпиди, Анатолий Курчаткин, Вадим Месяц, Владимир Пучков, Лариса Румарчук, Евгений Чигрин, а также их более молодые, но уже ярко заявившие о себе коллеги - Зульфия Алькаева, Евгения Декина, Владимир Делба, Иван Клиновой, Алексей Остудин, Роман Рубанов, Михаил Стрельцов, другие", - сказал собеседник ТАСС.

"Фазиль Абдулович [Искандер] оставил нам бесценное наследие. Его своеобразная медитативно-повествовательная интонация, его искрометная афористичность <...> действуют на нас как глоток родниковой воды после трудного дня, а особая метафоричность рассказов о животных ... Эпическая мудрость и всепокоряющая доброта, развернутая в неповторимом "Сандро из Чегема" - это своеобразная "ода к радости", которая так необходима сегодняшнему российскому читателю", - сказал ТАСС вице-президент Русского ПЕН-центра Борис Евсеев.

Премия вручается в номинациях "Проза", "Поэзия", "Драматургия и киносценарии по произведениям Искандера", а также в специальной номинации для молодых писателей Кавказа - "Чегемские высоты". В жюри входят писатели, члены Русского ПЕН-центра - Евгений Попов, Александр Городницкий, Максим Гуреев, Борис Евсеев, Марина Кудимова, Эдуард Русаков. Список финалистов будет объявлен в середине июня, лауреатов назовут в сентябре.

О Фазиле Искандере

Писатель, сценарист и актер Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники - "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) - получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и др.

Писатель ушел из жизни в Москве 31 июля 2016 года.