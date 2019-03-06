В Минкультуры создали структуру по вопросам безопасности после ЧП в Третьяковке

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Специальная структура по вопросам безопасности музеев создана в Министерстве культуры РФ после проверки крупнейших российских музеев, проведенной из-за инцидента с картиной Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" в Третьяковской галерее.

факты об украденной картине, которая вернется в Третьяковку

Возвращение блудного Куинджи: факты об украденной картине, которая вернется в Третьяковку

Об этом сообщила ТАСС в среду вице-премьер Ольга Голодец.

"После проверки безопасности крупнейших музеев принят целый ряд мер. Прежде всего, изменена структура самой службы в Министерстве культуры. Сейчас будет установлен новый механизм взаимодействия между Минкультуры и теми структурами, которые также привлечены к охране музеев, в частности Росгвардия и другие силовые структуры. Образована специальная структура, которая отвечает и занимается только безопасностью", - сказала Голодец.

По ее словам, также сформированы предложения по обеспечению музеев техническими средствами. "Часть технических средств уже поставлена и установлена в музеях", - добавила вице-премьер.

В январе из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которую удалось вернуть на следующий день усилиями сотрудников правоохранительных органов. Министерство культуры России потребовало от руководства музея до 12 ноября 2019 года принять комплекс мер в части обеспечения сохранности музейных коллекций и безопасности музея.

Также были инициированы проверки безопасности в других крупнейших музеях страны - Пушкинском музее, Историческом музее, Русском музее и Эрмитаже.