Enter Shikari даст концерты в восьми российских городах

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Британская хардкор-группа Enter Shikari представит свой альбом The Spark, выступив с концертами в восьми городах России с 7 по 20 марта. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС вокалист Рау Рейнольдс.

Первый концерт российского тура состоится 7 марта в клубе Adrenaline Stadium в Москве, затем музыкантов ждут 9 марта в петербургском A2 Green Concert. Также группа выступит в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Красноярске и Иркутске. В Россию Enter Shikari прилетели после шоу в Минске.

"Сразу после выхода альбома The Spark в сентябре 2017 года мы последние полтора года гастролируем в его поддержку", - сказал Рейнольдс. "Этот тур стал очень изнурительным, часто приходится вставать рано, много поездов. В последнее время было много разъездов по Украине, потом Минск", - добавил музыкант.

Участники группы выучили название всех российских городов, которые им предстоит посетить. "Мы выучили название города Иркутск, это совсем рядом с Монголией. Нам очень интересно там выступить", - отметил барабанщик группы Роб Рольф.

По признанию Рейнольдса, альбом The Spark стал очень личным. "Я вложил много личного в тексты. Мы также старались уйти от прежних рамок, стереотипов. Нас приписывали к металу, поэтому мы решили сделать более тихий альбом", - пояснил он.

Группа Enter Shikari была основана в 2003 году вокалистом Рау Рейнольдсом, бас-гитаристом Крисом Баттеном, барабанщиком Робом Рольфом и гитаристом Лиамом Клевлоу. Оригинальное название было заимствовано у лодки дяди Рейнольдса - Shikari. Музыканты придумали свой стиль под названием trancecore, объединив хардкор и транс, пост-хардкор и металкор с электронными сэмплами. Группа выпустила пять студийных пластинок.