Польша решила провести финал "Детского Евровидения - 2019" в Гливице

ВАРШАВА, 6 марта. /ТАСС/. Международный конкурс "Детское Евровидение - 2019" пройдет в Польше в городе Гливице на юге страны 24 ноября. Об этом заявил в среду на пресс-конференции глава Польского телевидения Яцек Курский.

Ранее генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ноэль Каррен информировал, что конкурс пройдет в Кракове.

Сейчас же Курский заявил, что музыкальное событие организуется в городе Гливице. По его словам, такое решение было принято исходя из доступности инфраструктуры. "Для нас важным было качество зала и его доступность", - указал он.

Польша проведет этот конкурс впервые. Республика получила такую возможность после того, как победительницей "Детского Евровидения - 2018", которое прошло в Минске, стала польская певица Роксана Венгель. На конкурсе она исполнила композицию Anyone I Want To Be.

Гливице - город в Шленском (Силезском) воеводстве на юге Польши. Он ведет свою историю с 1276 года. Сейчас его население насчитывает более 180 тыс. человек.

Весной прошлого года в городе Гливице было завершено строительство большой концертной площадки. Этот объект сейчас считается самым современным в Польше. Он может вместить 17 тыс. зрителей.