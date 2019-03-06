Более 170 икон и деревянных скульптур Каргополья представили на выставке в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 6 марта. /ТАСС/. Совместная выставка Архангельского музея изобразительных искусств и Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И. Грабаря "Иконы Каргополья. Возрождение" открылась в среду в Архангельске. В экспозиции представлено более 170 икон и деревянных скульптур XV-XX веков, сообщила ТАСС заведующая отделом древнерусского искусства государственного музейного объединения "Художественная культура Русского Севера" Татьяна Кольцова.

"На выставке представлены иконы и деревянная скульптура Каргополья с ХV века и до начала ХХ века - очень большой временной диапазон. Всего на выставке показывается более 170 памятников, и все они прошли реставрацию, и все они происходят из Каргополья. [Это] совместный проект архангельского музея и ВХНРЦ имени Грабаря, которому в прошлом году исполнилось 100 лет", - сказала Кольцова, отметив, что выставка продлится до 2 июня.

По ее словам, около трети представленных икон ранее не экспонировалось. Представленные на выставке памятники культуры были собраны в Каргопольском районе области в разное время с участием сотрудников центра имени Грабаря, где затем провели их реставрацию. "Они были собраны 1950-70-е годы. Это были длительные экспедиции сотрудников музея, а также экспедиции московские во главе с Николаем Николаевичем Померанцевым - крупнейшим исследователем Севера", - пояснила заведующая отделом.

Один из самых древних экспонатов - икона "Богоматерь с младенцем и пророк Илия" из Никольской часовни деревни Бухалово, созданная во второй половине ХV века. Она принадлежала первым православным переселенцам, пришедшим на реку Онегу из Великого Новгорода. Еще одна старинная работа - Деисусный чин конца ХV - начала XVI века была вывезена из разрушающейся Никольской церкви села Астафьево. На иконе "Богоматерь Одигитрия со святителем Василием Великим" из села Бережная Дубрава указана дата написания - 1527 год, что является большой редкостью.