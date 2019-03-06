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Правительство не рассматривает введение квот на звания заслуженных артистов России

Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что многие выдающиеся артисты переезжают в Москву и Санкт-Петербург из-за насыщенной культурной жизни
Вице-премьер РФ Ольга Голодец Александр Рюмин/ТАСС
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Вице-премьер РФ Ольга Голодец
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Правительство РФ не рассматривает введение квотирования для регионов при отборе обладателей звания "Заслуженный артист РФ". Об этом в среду сообщила ТАСС вице-премьер Ольга Голодец.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что, согласно статистике, 67% из тех, кто получил в последние годы звание заслуженного артиста, представляют Москву и Санкт-Петербург, поэтому не исключена вероятность рассмотрения введения "разумных" квот на получение званий по регионам.

"Речь о квотах не идет, действительно, звание должно быть заслуженным. Но вы же сами говорите, что не все звания достаются исключительно москвичам и петербуржцам, просто как правило, если человек очень яркий и выдающийся, то так или иначе он тяготеет к столице, потому что здесь сосредоточены крупнейшие театры, музеи и культурные центры. Наша задача в том, чтобы создавать как можно больше центров, тогда будет больше народных и заслуженных в других регионах", - сказала Голодец.

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