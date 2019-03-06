Первый канал покажет документальный фильм-расследование о Майкле Джексоне

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Первый канал 15-16 марта покажет документальный фильм о Майкле Джексоне, который после премьеры на телеканале HBO в начале марта вызвал неоднозначную реакцию. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе телеканала.

В фильме-расследовании "Покидая Неверлэнд" (Leaving Neverland) приводятся новые обвинения в педофилии в отношении Джексона. Авторы картины рассказывают историю двух молодых людей - Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые, по их собственному признанию, будучи в возрасте семи и 11 лет, соответственно, неоднократно подвергались сексуальным домогательствам со стороны поп-звезды в его знаменитом поместье "Нэверленд".

"Документальный фильм "Покидая Неверленд" исследует происходившие независимо друг от друга, но похожие события из жизни 10-летнего Джеймса Сейфчака и 7-летнего Уэйда Робсона, которые случились с ними в то время, когда они были друзьями Майкла Джексона", - пояснили в пресс-службе. Фильм построен на интервью с Сейфчаком (которому сейчас 37) и Робсоном (41), их матерями, женами и близкими.

В картине отмечается, что Джексон якобы запугивал мальчиков тем, что и они, и сам певец "попадут в тюрьму на всю оставшуюся жизнь", если расскажут кому-нибудь о происходящем на ранчо. Это стало одной из причин того, что в 1993 году, когда Джексон был обвинен в сексуальных домогательствах к тринадцатилетнему мальчику, оба участника документальной ленты выступили на стороне артиста.

Джексон тогда отверг обвинения в свой адрес, но решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье подростка более $20 млн. В 2004 году против него было выдвинуто аналогичное обвинение по отношению к другому ребенку. Состоявшийся в 2005 году суд, на котором Робсон и Сейфчак также высказались в защиту певца, снял с исполнителя обвинения по обоим эпизодам.

Семья певца, скончавшегося в 2009 году в возрасте 50 лет от передозировки медикаментов, уже назвала обвинения, прозвучавшие в "Покидая "Нэверленд", который впервые был показан в январе на кинофестивале Sundance в штате Юта, "публичным линчеванием". В январе было опубликовано заявление семьи Джексонов, которые отметили, что "создателей этого фильма не интересовала правда, они никогда не брали интервью ни у кого, кто знал Майкла, кроме этих двух лжесвидетелей и членов их семей". Позднее они подали против HBO иск на $100 млн в связи с его решением показать документальный фильм.

О Майкле Джексоне

Певец, автор песен, продюсер и танцор Майкл Джексон является лауреатом 13 премий Grammy, а также обладателем почетных премий Grammy музыканту-легенде (1993 год) и за жизненные достижения (2010 год, посмертно).

В мире продано более 1 млрд копий его записей. По данным журнала Forbes, Джексон возглавляет рейтинг известных людей, культурное наследие которых даже после смерти продолжает приносить доходы.