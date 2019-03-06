Netflix планирует впервые экранизировать роман "Сто лет одиночества"

БОГОТА, 6 марта. /ТАСС/. Netflix планирует в 2020 году выпустить сериал по роману "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса. Об этом в опубликованном в среду интервью газете El Tiempo сообщил сын литератора Родриго Гарсиа Барча.

По его словам, сериал станет первой экранизацией романа. Это стало возможным благодаря выполнению компанией Netflix ряда условий, которые выставила семья писателя. Так, родственники Маркеса настаивали на том, чтобы картина была многосерийной, поскольку, как они полагают, короткая версия не смогла бы полностью отразить задумку автора. Кроме того, члены семьи посчитали принципиально важным, чтобы история излагалась на испанском языке, а несколько серий были сняты в Колумбии.

"Сейчас сериалы переживают расцвет. Учитывая популярность Netflix и возможности компании, картина привлечет внимание большой аудитории", - считает Гарсиа Барча. Он также подчеркнул, что современные возможности индустрии кино позволяют продемонстрировать "магический реализм" романа и невероятные приключения героев в наиболее яркой и живой манере. Сын писателя не сообщил имен вероятного режиссера будущего сериала и возможных исполнителей главных ролей.

Габриэль Гарсиа Маркес (1927-2014 годы) - колумбийский писатель-прозаик и журналист. Среди его самых известных работ - "Полковнику никто не пишет" (1961) и "Сто лет одиночества" (1967). В 1982 году Маркес стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.