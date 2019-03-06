Мединский посоветовал прокатчикам "Королевского корги" и "Гурвинека" начать переговоры

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Прокатчики мультфильмов "Королевский корги" и "Гурвинек. Волшебная игра" должны решить конфликт в связи с датой выхода лент на экраны путем переговоров. Такое мнение министр культуры РФ Владимир Мединский выразил журналистам в Люксембурге.

"Один мультфильм совместного производства трех стран, в том числе России и Чехии, заявился на эту дату полгода назад, второй мультфильм заявился на эту дату пару дней назад ни с того ни с сего. По действующему порядку мы обязаны предложить ему другую дату, чтобы не создавать сложностей в прокате, это в интересах всех - и того мультфильма, который полгода готовился, вел какую-то рекламную кампанию, инвестировал средства. Обычно такие вопросы мы всегда решаем полюбовно методом переговоров. Я надеюсь, что так или иначе это разрешится, пусть все заинтересованные стороны садятся за стол переговоров и решают, мы стоим на страже закона", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сообщил ТАСС, что крупнейшие российские частные кинотеатры откажутся от показа российского мультфильма "Гурвинек. Волшебная игра", прокат которого назначен на 7 марта, если Минкультуры не выдаст на эти же даты прокатное удостоверение бельгийской анимационной картине "Королевский корги", выход которой изначально планировался в этот день.

О мультфильмах

"Королевский корги" прокатывает в России кинокомпания "Вольга". Мультфильм "Гурвинек" был создан студией имени Горького совместно с чешскими и бельгийскими кинокомпаниями при поддержке Минкультуры и Фонда кино.

Это уже не первая попытка переноса релиза проектов компании "Вольга". В январе 2018 года Минкультуры за день до премьеры перенесло релиз картины "Приключения Паддингтона 2" по причине того, что она совпала "с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм". Тогда министр культуры РФ Владимир Мединский сообщал, что ведомство будет выдавать прокатные удостоверения с фиксированной датой релиза, однако в случае совпадения дня выхода в прокат российского "фильма-события" и зарубежного блокбастера Минкультуры готово изменить дату релиза западных лент.

Кроме того, министерство в 2018 году уведомило "Вольгу" о переносе проката американского мультфильма "Распрекрасный принц", поскольку он совпадал с релизом мультфильма российского производства "Садко".