Мединский обвинил "Вольгу" в непрофессионализме из-за ситуации с "Королевским корги"

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Компания "Вольга" в ситуации с прокатом в России мультфильма "Королевский корги" ведет себя непрофессионально, заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

Как сообщалось ранее, премьера "Королевского корги" была намечена на 7 марта, однако 1 марта Министерство культуры РФ сообщило об отказе в выдаче прокатного удостоверения и предложило "Вольге" выбрать другую дату. Это связано с наличием постановления правительства, согласно которому в случае выхода в тот же день аналогичного отечественного проекта, в премьере зарубежного продукта можно отказать.

"Здесь же [в ситуации с прокатом "Королевского корги"] прокатчик действует как-то странно. Это всего-навсего третий подобный случай, и третий раз это один и тот же прокатчик - компания "Вольга", что, на мой взгляд, говорит об отсутствии у нее профессионализма в деле проката", - сказал Мединский, отвечая на вопрос ТАСС.

ТАСС запросил комментарий компании "Вольга", но на момент публикации ответом не располагает.

О мультфильмах

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин ранее заявил ТАСС, что крупнейшие российские частные кинотеатры откажутся от показа российского мультфильма "Гурвинек. Волшебная игра", прокат которого назначен на 7 марта, если Минкультуры РФ не выдаст на эту же дату прокатное удостоверение бельгийской анимационной картине "Королевский корги".

Мультфильм "Гурвинек" был создан студией имени Горького совместно с чешскими и бельгийскими кинокомпаниями при поддержке Минкультуры и Фонда кино.

Это уже не первая попытка переноса релиза проектов компании "Вольга". В январе 2018 года Минкультуры за день до премьеры перенесло релиз картины "Приключения Паддингтона 2" по причине того, что она совпала "с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм". Тогда министр культуры РФ Владимир Мединский сообщал, что ведомство будет выдавать прокатные удостоверения с фиксированной датой релиза, однако в случае совпадения дня выхода в прокат российского "фильма-события" и зарубежного блокбастера Минкультуры готово изменить дату релиза западных лент.

Кроме того, министерство в 2018 году уведомило "Вольгу" о переносе проката американского мультфильма "Распрекрасный принц", поскольку он совпадал с релизом мультфильма российского производства "Садко".