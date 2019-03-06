Театр им. Н. Сац отметит 250-летие Крылова премьерой "Зверооперы"

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Детский музыкальный театр им. Н. Сац 23 марта представит спектакль "Звероопера" по басням Ивана Крылова. Постановка приурочена к 250-летию со дня рождения поэта и Международному дню театра, сообщили в среду в пресс-службе московского театра.

"Премьера, посвященная 250-летию со дня рождения великого русского баснописца Ивана Крылова, состоится через день после Международного дня театра для детей и всего за несколько дней до Международного дня театра. Таким весьма традиционным для себя способом - премьерой нового спектакля - Детский музыкальный театр имени Наталии Сац и отметит эти праздники", - отметили в пресс-службе.

Музыку для "Зверооперы" по заказу театра написал Игорь Холопов, автором либретто выступила Роксана Сац. Костюмы для постановки создала София Зограбян. За дирижерский пульт встанет Константин Хватынец.

"В нашем спектакле каждая из пяти басен будет решена в особом музыкальном ключе. В одном эпизоде вы узнаете классическую русскую оперу, в другом - американский мюзикл или итальянскую оперу <...> А объединять все разные истории в один сюжет будут Проказница Мартышка, Осел, Козел да Косолапый Мишка", - привели в пресс-службе слова режиссера спектакля Валерия Меркулова.