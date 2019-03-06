Руководители ведущих музеев разных стран прочитают лекции в петербургском "Манеже"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Центральный выставочный зал "Манеж" объявил о запуске цикла лекций руководителей известных музеев и культурных центров разных стран. Как сообщили в среду в отделе по связям с общественностью учреждения, открытые встречи, запланированные на протяжении текущего года, будут знакомить публику с самыми современными музейными и художественными практиками.

"Один из приоритетов деятельности Манежа - расширение международных программ. Мы задумали New Now (название проекта) как разговор с теми, чья деятельность меняет то, как и зачем мы ходим в музеи и взаимодействуем с искусством. Эти встречи могут задать импульс сотрудничества петербургского и мирового арт-сообщества", - приводят в "Манеже" слова куратора Анны Кириковой.

Отмечается, что в рамках проекта состоятся не менее восьми лекций. Так, 15 марта заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков расскажет о масштабной коллаборации с венецианским Палаццо Фортуни, где "в диалоге с историческими интерьерами" выставлены более 80 произведений из собрания музея, в том числе древние артефакты с Ближнего Востока, а также редкие археологические находки из Сибири.

В середине апреля об опыте создания нового музейного пространства и о тонкостях работы с аудиторией расскажет Кай Картио, руководитель частного художественного музея Amos Rex в Хельсинки, открывшегося в августе прошлого года и уже успевшего стать одной из самых популярных выставочных площадок Финляндии.

Ожидается, что с лекциями в "Манеже", которые планируется проводить раз в месяц до конца года, также выступят директор художественного музея "Лувр Абу-Даби Мануэль Рабате, директор выставочного комплекса "Мартин-Гропиус-бау" в Берлине Штефани Розенталь, директор Hayward Gallery в Лондоне и куратор Венецианской биеннале 2019 года Ральф Ругофф, руководитель отдела современного искусства музея Метрополитен в Нью-Йорке Шина Вагстафф и другие.

Центральный выставочный зал "Манеж", расположенный в историческом здании полкового манежа императорской Конной гвардии, является одним из крупнейших экспозиционных пространств в центре Петербурга. На его площадке представлены новые проекты, демонстрирующие российское и мировое искусство, проводятся образовательные мероприятия для разных аудиторий.