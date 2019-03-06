Оркестр Мариинского театра во главе с Гергиевым даст серию концертов в Испании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра во главе с народным артистом России Валерием Гергиевым с 7 по 16 марта даст серию концертов в восьми городах Испании. В программу вошли западная и русская классика, сообщила ТАСС в среду пресс-атташе театра Анна Яковлева.

"Первый концерт гастрольного тура состоится 7 марта в Овьедо на сцене Большого зала Конгресс-центра Принца Филиппа. В программе - прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Клода Дебюсси, симфоническая поэма "Жизнь героя" Рихарда Штрауса и Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Сергея Рахманинова, солировать в котором будет прославленный пианист, обладатель Гран-при XIV Международного конкурса имени Чайковского - Даниил Трифонов", - рассказала пресс-атташе.

На следующий день музыканты выступят в Концертном зале города Аликанте, где прозвучит Восьмая симфония Антона Брукнера. 9 марта оркестр даст концерт на сцене зала Iturbi Дворца музыки Валенсии, где будут исполнены вступление к первому действию оперы "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера, Пятая симфония Петра Чайковского и Первый фортепианный концерт Рахманинова с солистом Даниилом Трифоновым.

Хор Orfe Catal города Жироны 10 марта исполнит вместе с петербуржцами кантату "Александр Невский" Сергея Прокофьева. Мариинский оркестр 11 и 12 марта выступит на Весеннем фестивале Barcelona Obertura, где один из вечеров будет целиком посвящен русской классике. Затем гастроли продолжатся в Национальной концертной аудитории Мадрида и в концертном зале Сарагосы.

Завершит гастрольный тур концерт в Большом концертном зале Дворца конгрессов Наварры Baluarte (Памплона), где при участии солистов оперной труппы Мариинского театра и хора Orfen Pamplons прозвучит драматическая легенда "Осуждение Фауста" Гектора Берлиоза. Вокальные партии исполнят Александр Михайлов (Фауст), Юлия Маточкина (Маргарита) и бас Михаил Петренко, который выступит в партии Мефистофеля.