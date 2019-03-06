Мирей Матье спела по-русски в Государственном Кремлевском дворце

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Мирей Матье в среду дала концерт в Москве. Французская певица, которая является также послом русского языка в мире, по традиции включила в свою программу композиции на русском, передает корреспондент ТАСС.

"Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, Москва! Я рада этой встрече с вами. Между нами большая история любви", - по-русски приветствовала публику Матье.

Со своим лучшим репертуаром 72-летняя певица продемонстрировала поклонникам прекрасную творческую и физическую форму, поведя на сцене Государственного Кремлевского дворца два с половиной часа.

Народная певица

В программу вошли более двух десятков песен: Une Histoire D'Amour, Je T'Aime Avec Ma Peau, Ma Melodie D'Amour и другие. В числе самых долгожданных были Une Vie D'Amour (известная в России также в переводе "Вечная любовь"), "Подмосковные вечера" и "Очи черные". Матье продемонстрировала также владение репертуаром на английском, испанском, итальянском, немецком и других языках.

После исполнения De Gaulle, посвященной основателю и первому президенту Пятой республики Шарлю де Голлю, поклонник преподнес Матье флаги России и Франции. Певица подняла оба флага в знак дружбы двух стран.

Песня Non, Je Ne Regrette Rien заставила зал подняться с криками "браво" и аплодисментами. И так же единодушно публика плакала вместе с Матье на песне Maman La Plus Belle Du Monde, посвященной матери певицы, Марсель-Софи Пуарье, которой не стало в 2016 году.

За каждую песню Матье благодарили аплодисментами. Многие вручали певице цветы. Среди них оказалась певица Зара, с которой Мирей Матье выступала в дуэте на фестивале "Спасская башня" в Москве. Особенно тепло Матье благодарила за цветы детей, умиление артистки вызывали и поклонницы, которые копировали

"Большое спасибо! Я вас обожаю, мое сердце с вами", - призналась артистка и спела на бис Pardonne Moi Ce Caprice D'Enfant.