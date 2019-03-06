Театр Табакова дает к 8 марта премьеру мужского спектакля "Русская война Пекторалиса"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский Театр Олега Табакова (ТОТ) под руководством народного артиста РФ Владимира Машкова на своей Сцене на Сухаревской дает в четверг, в канун Женского дня, премьеру мужского спектакля "Русская война Пекторалиса". Авторами постановки и исполнителями ролей стали, в основном, представители сильного пола, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ольга Андрейкина. Она добавила, что второй премьерный показ состоится 8 марта.

"Театр Олега Табакова выпускает абсолютно мужской спектакль, - сказала собеседница агентства. - В его основе - пьеса Олега Грисевича, созданная по мотивам повести Николая Лескова "Железная воля". Постановку осуществил актер и режиссер Сергей Пускепалис. Исполнителями ролей выступают, в основном, мужчины: из 17 персонажей спектакля только три женские роли".

По словам пресс-атташе, "Русская война Пекторалиса" - совершенно мужская история и по содержанию. "Она наверняка будет интересна той части аудитории, которая не слишком часто ходит в театр. Я имею в виду мужчин. Ведь известно, что театр с гораздо большим удовольствием посещают женщины, а в данном случае, я думаю, что наш новый спектакль привлечет внимание и мужчин".

Мужской спектакль

"Русская война Пекторалиса" - это история о немецком инженере и его русских приключениях. Гуго Пекторалис отправляется наводить порядок в Россию, надеясь в решении этого вопроса на свою универсальную "железную волю". Но в новой для себя стране он сталкивается с вещами, не поддающимися логическому объяснению, и принимает участие в событиях совершенно невероятных.

"Перед каждым из нас, и передо мной в том числе, в определенном возрасте возникают вопросы самоидентификации: кто я, откуда и зачем. Вопросы эти вечные и очень существенные. Николай Семенович Лесков вот в таком достаточно легком, шутливом жанре, который он сам назвал "анекдотом про немца", размышляет над тем, что представляет нашу российскую самобытность и что является цивилизационной составляющей народа, обитающего на этой громадной территории", - поделился с журналистами перед премьерой режиссер спектакля Сергей Пускепалис.

Мы богаты нашим народом, заявил режиссер. По его выражению, "этот русский характер, который до сих пор ни в какой табель нельзя вписать, не поддается определению".

"Вначале Лесков, один из величайших для меня драматургов вместе с Платоновым и Чеховым, говорит прямым текстом, что мы тесто сырое, не печеное. Единственное, что нужно нашей стране, - это суверенитет. Не трогайте нас! Потому что как это работает, никто не понимает", - продолжил Пускепалис.

Он считает, что "Железную волю" Лескова сейчас полезно всем посмотреть, заново узнать ее содержание. В пьесу Грисевича также вошли фрагменты из других произведений писателя. Автором музыки к спектаклю стал композитор Владимир Купцов, сценографическое оформление выполнил художник Алексей Вотяков. Исполнителями ролей выступают Виталий Егоров, Иван Шибанов, Александр Воробьев, Евгений Миллер, Дмитрий Бродецкий, Алексей Усольцев, Игорь Хрипунов и другие артисты Театра Олега Табакова.

"С какими-то актерами мне уже пришлось встретиться в прежней постановке в театре Олега Павловича Табакова - в "Женитьбе Белугина", это было лет 10 назад. Кого-то я знал по съемкам в кино, - сказал Пускепалис. - Я считаю, что только в этом коллективе можно было достаточно серьезную задачу перевести на язык сцены, попытаться это сделать не тривиально, живо, с верой друг в друга. Думаю, у нас получилось, теперь ждем зрителя, только он скажет, удалось или нет".